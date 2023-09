Le nouveau défi de François Pervis : participer à la prochaine Coupe de l'America sur le bateau français

François Pervis est un homme de record, de défi aussi. Le septuple champion du monde de cyclisme sur piste ne s'ennuie pas depuis l'annonce de sa retraite sportive il y a deux ans. L'ex pistard est consultant pour France Télévisions sur les grandes épreuves de cyclisme sur piste. Il a également tenté à deux reprises de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné aux États-Unis.

ⓘ Publicité

L'America's Cup dans un an à Barcelone

Pour l'année à venir, François Pervis se lance dans une toute nouvelle aventure. Le Mayennais a été retenu pour faire partie de l'équipage du bateau français pour la 37e Coupe de l'America qui se déroulera à Barcelone en 2024. Pervis sera l'un des cyclor de l'Orient Express Racing Team. Cyclor est la contraction des mots cycliste et sailor. Le doublé médaillé olympique sera chargé de pédaler sur le bateau pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du voilier, un AC75, un monocoque à foils. Pour François Pervis "encore une nouvelle aventure humaine et sportive". La Coupe de l'America étant considérée comme la plus importante compétition à la voile du monde. "C'est avec fierté, honneur et un immense privilège que j'ai été sélectionné pour faire partie de l'aventure et de l'incroyable projet de l'Orient express Racig Team. Il y a beaucoup de similitudes entre mon passé de cycliste sur piste, mon record d'Europe en vélo couché caréné et l'AC 75. Il est question de vitesse, de carbone, de puissance, de gains marginaux, d'aérodynamisme, de dépassement de soi et d'optimisation de la performance. Tout ce que j'aime."

François Pervis est actuellement à Barcelone (Espagne) pour son tout premier stage d'entraînement.