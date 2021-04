Le nouvel Actual Ultim 3 mis à l’eau dans le port de Lorient

Ce mardi 13 avril, le nouvel Ultim Actual a été mis à l’eau dans le port de Lorient. Il s’agit de l’ancien trimaran Macif de François Gabart. Le début d’un nouveau challenge excitant pour le réseau mayennais d’agences d’emploi et le skipper Yves Le Blévec.

Le ciel était bleu à Lorient pour accompagner cette nouvelle étape dans la longue histoire d’amour du groupe Actual avec la voile. L'ancien trimaran Macif de François Gabart construit en 2015 porte désormais les couleurs du groupe mayennais, basé à Laval. Après quatre mois de chantier dans un hangar de La Base à Lorient, le géant des mers a été mis à l'eau ce mardi après-midi à l’aide d'une immense grue, juste devant les anciens blockhaus de la base sous-marine. Sous les yeux d'Yves Le Blévec et de toute son équipe, et en présence également des skippers François Gabart et Franck Cammas.

Pour le groupe Actual, c'est le sixième voilier de course au large depuis vingt ans et le troisième Ultim après celui qui a coulé au Cap Horn (décembre 2017) et le précédent (ancien Sodebo).

Un monstre volant

Ce trimaran est un monstre de 14 tonnes, long de 31 mètres pour 23 mètres de large. Un bateau bien plus rapide que le précédent trimaran, vendu il y a quelques jours. Il a surtout une particularité, ce voilier est capable de voler. A partir d'une certaine vitesse, grâce à ses foils, le trimaran se soulève et aucune des trois coques ne touche l'eau.

Jeudi 15 avril, l'Actual Ultim 3 va rejoindre son port d’attache à La Trinité-sur-Mer. Puis Yves Le Blévec va s'entraîner pour mieux connaître et maîtriser sa nouvelle monture. Premier gros objectif, la Transat Jacques Vabre qui s'élancera du Havre au mois de novembre. Ce bateau, actuellement le plus rapide de la flotte, est en capacité de jouer la gagne. Yves Le Blévec doit pouvoir rivaliser face à des skippers comme Franck Cammas (Gitana), Armelle Le Cléac'h (Banque Populaire) ou Thomas Coville (Sodebo).