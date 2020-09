Le patron du Tour de France sera le parrain du Vendée Globe 2020

C'est dans le cadre grandiose du palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, que les organisateurs du Vendée Globe ont présenté jeudi matin l'édition 2020-2021 de la course autour du monde à la voile en solitaire. Le départ sera donné aux Sables d'Olonne le dimanche 8 novembre à 13h02 par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France sera le parrain de cette 9ème édition, il succède au Prince Albert II de Monaco.

33 navigateurs au départ

C'est le président du Conseil départemental de Vendée qui a dévoilé le nom du parrain de la course, Yves Auvinet n'était pas physiquement présent à Paris. Considéré comme cas contact dans le cadre du protocole sanitaire lié à la covid-19, il a présenté l'épreuve par visioconférence. Il a ainsi confirmé que 33 skippers dont 6 femmes prendront le départ le 8 novembre, parmi eux il y 12 Français et 9 navigateurs dont ce sera la première participation.

Yves Auvinet, contraint de rester confiné, a présenté le Vendée Globe 2020 en visioconférence © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Les concurrents et leur équipe vont devoir se soumettre à des règles sanitaires strictes, ils devront passer plusieurs tests PCR dans les semaines précédant le départ, un test sérologique et un examen médical dans les dernières heures avant le départ. Tous les navigateurs devront être confinés sept jours avant le coup d'envoi de la course.

Le village du Vendée globe en taille réduite

La crise sanitaire a également contraint les organisateurs à revoir la jauge et le fonctionnement du Village du Vendée Globe installé sur les quais de Port Olona. La structure attire habituellement 300 000 visiteurs par semaine, pour cette édition il ne devra pas y avoir plus de 5000 personnes simultanément sur le site et un sens de circulation sera imposé dans les espaces clos. Les réservations seront obligatoires pour pouvoir y accéder. En revanche, les organisateurs n'ont pas précisé les conditions d'accueil du public le jour du départ où en général plus de 100 000 personnes se pressent au bord du chenal et sur la plage des Sables d'Olonne.