Le retour en fanfare de Sebastien Destremau

Le skippeur varois revient dans son port d’attache. Il vient clôturer de manière symbolique son 1er Vendée Globe. Il était attendu de pied ferme, samedi midi, sur le quai du terminal passager du port de Toulon.

Sébastien Destremau n’attendait qu’une chose : fêter son tour du monde en terre natale.

Le Technofirst océan dans la rade de Toulon © Radio France - Charlotte Couratin

Samedi 3 juin, à midi, il a donné rendez-vous à tous ses supporter à Toulon. Une parade en mer a été organisée dans la matinée. Environs 80 plaisanciers sont venus l’escorter jusqu’au quai Corse du terminal passager.

A terre, des centaines de personne l’attendaient de pied ferme. Mascotte, food truck et autres animations étaient au rendez-vous.

Une fan zone sur les quais

Le directeur des ports de la Chambre de commerce et d'industrie, Jérôme Giraud, explique avoir créé « une petite fan zone ». « Tout le monde a été accueillis dans des conditions agréables pour profiter pleinement de l’évènement tout en garantissant une sécurité optimale », explique-t-il.

Sébastien Destremau n’a pas manqué de saluer son public et de faire part de ses anecdotes en mer.

Sebastien Destremau à bord de son voilier © Radio France - Charlotte Couratin

« C’est un défi inhumain. On se met dans des conditions tellement extrêmes. Il n’y a pas mieux que le Vent des Globes, si peux être l’espace. C’est la première fois de l’histoire qu’il y a un bateau de cette région qui participe à cette course. On a eu la chance de la terminer », raconte Sébastien.

« On a eu un accueil absolument énorme aux Sables D’Olonne, mais rentrer à la maison ça restera rentrer à la maison » conclu-t-il.

Bientôt un livre

Le navigateur a profité de cette petite fête entre amis pour rappeler entre autre la sortie de son livre racontant son périple. Le livre sera disponible à partir du 8 juin prochain.