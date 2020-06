Le skipper charentais François Gabart laché par son sponsor Macif

C’est un coup de tonnerre dans le milieu de la course au large, l’assureur Macif, le partenaire historique du navigateur François Gabart, se retire alors qu’un nouveau trimaran volant est en construction.

Voila près de 10 ans que l'assureur et François Gabart faisaient équipe. Une équipe gagnante puisque sous les couleurs du groupe le navigateur a tout remporté : un Vendée Globe en 2012, la Route du Rhum 2 ans plus tard… et des records avec le trimaran, dont celui du tour du monde en solitaire. Macif explique dans un communiqué vouloir recentrer son engagement dans la course au large sur les circuits Imoca et Figaro Beneteau., la crise du covid est passée par la.

Le skipper François Gabart lors de son record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours sur son maxi trimaran MACIF © Radio France - Benjamin Bourgine

François Gabart privé de sponsor se retrouve seul avec sa propre entreprise, Mer Concept, pour terminer son projet de maxi-catamaran, un chantier de 5 millions d'euros et pour lequel il va devoir convaincre un sponsor de le suivre.

"en tant que chef d'entreprise c'est un des moments les plus durs que j'ai à vivre" reconnaît le skipper qui ajoute "les tempêtes des mers du sud à coté de ce qu'on va avoir à vivre, je préfère être dans le sud dans des conditions difficiles plutôt qu'à vivre ça". Le chantier du trimaran censé se terminer à la fin de l’année n’est pas remis en cause, mais faute de sponsor, la question se pose de la viabilité d’un tel projet.