Le skipper dunkerquois Thomas Tuyant troisième de la Vendée-Arctique

Après dix jours de navigation dans l'Atlantique Nord, et au terme d'une course très serrée, Thomas Ruyant a franchi la ligne d'arrivée de la Vendée-Arctique mardi 14 juillet. Le navigateur originaire de Dunkerque finit troisième.

Il était en tête pendant plusieurs jours, il termine finalement troisième de la Vendée-Arctique, une course inédite préparatoire au Vendée Globe. Le skipper dunkerquois Thomas Ruyant est arrivé aux Sables-d'Olonne mardi 14 juillet dans la soirée, après dix jours, six heures et vingt-quatre minutes en mer, à bord de son nouvel Imoca "volant".

Le navigateur nordiste aurait bien pu finir premier, tant la course était serrée. Le Breton Jérémy Beyou, sur Charal a franchi la ligne, au large des Sables d'Olonnes, avec seulement une dizaine de miles d'avance sur Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut). Les trois skippers ont lutté pratiquement bords à bords pendant les dernières 24 heures.

Prêt pour le Vendée Globe

Au terme de la course, Thomas Ruyant est "cramé" : "La course a demandé beaucoup d’énergie à chaque instant. J’ai l’impression de ne pas avoir dormi du tout. J’espère que le rythme du Vendée Globe sera plus facile. Mais je suis content d’avoir fait cette course ! Je suis naturellement un peu frustré du dénouement. J’ai pris beaucoup de plaisir à régater. Le clin d'oeil à l’Islande, pour un Dunkerquois, était très sympa."

Pour le navigateur, c'est en effet une sorte de répétition générale avant le grand défi du Vendée-Globe, la course autour du monde en solitaire et sans escale, qu'il prépare depuis trois ans. Il partira le 8 novembre avec son bateau tout neuf.