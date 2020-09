Le skipper manchois Fred Duthil finit deuxième de la Solitaire du Figaro

La Solitaire du Figaro s'est terminée plus tôt que prévu avec l'annulation ce samedi soir de la quatrième et dernière étape à cause du vent. Résultat : Fred Duthil, le skipper carentanais, finit à la deuxième place avec seulement dix minutes de retard sur le vainqueur, le breton Armel Le Cléac'h.

La quatrième et dernière étape de la Solitaire du Figaro a été annulée à Saint-Nazaire ce samedi 19 septembre dans la soirée à cause du vent. Le classement est figé et place le skipper carentanais Fred Duthil sur la deuxième marche du podium.

Le manchois avait déjà créé la surprise en remportant la troisième étape ce mercredi. Il n'avait que dix minutes de retard sur le premier, le breton Armel Le Cléac'h qui remporte sa troisième Solitaire.

"Je ne suis pas déçu"

"Evidemment que je ne suis pas déçu, cette deuxième place c'est inespérée pour moi", explique Fred Duthil. "Quand on a abordé cette course, je suis arrivé sans objectif, sans repère, concrètement je n'avais pas préparé cette course."

"J'ai tiré mon épingle du jeu sur la première et la deuxième étape, ce n'est pas qu'un hold-up sur la troisième", poursuit le manchois. "On peut toujours se dire que c'est dommage, qu'on aurait pu aller les chercher ces dix minutes, mais on aurait aussi pu en perdre beaucoup."

Le skipper a déjà participé à 11 édition de la course. Cette année, son navire lui avait été prêté. Il n'avait navigué que 4 fois avec avant le départ. Il n'était pas le seul normand dans la compétition. Le caennais Fabien Delahaye finit 6e et le cherbourgeois Alexis Loison 14e de cette Solitaire du Figaro.