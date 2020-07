Le skipper Maxime Sorel (V&B - Mayenne) dans les temps de passage de sa préparation au Vendée Globe

- Vous avez bouclé la Vendée Arctique en 10 jours, 10 heures, 33 minutes et 10 secondes en mer. Est-ce une satisfaction à quelques mois du Vendée Globe.

Oui, j'ai participé à cette course dans l'optique de vraiment préparer le Vendée Globe. Le bateau était en configuration Vendée Globe, en étant chargé quasiment comme pour un départ de tour du monde. À part pour la nourriture bien sûr. Mais tous les matériels de remplacement, les sacs étaient conditionnés à bord. Le but c'était de valider que tout fonctionne bien dans l'espace qui permet de loger tout ça. J'ai réussi à cocher toutes les cases de cette préparation. ON avait beaucoup de travail sur les voiles et les aménagements que l'on a fait. Aujourd'hui on se sent encore plus prêt pour le départ du tour du monde !

- Le bateau s'est-il bien comporté, a-t-il bien réagi aux températures parfois glaciales que vous avez dû affronter ces dix derniers jours ?

Tout à fait. C'était un entraînement grandeur nature parce qu'on est allé très au nord, en Islande, à cette période de l'année où malgré tout les températures sont fraîches. La mer est parfois dure et plusieurs dépressions se sont suivies donc oui le bateau V&B - Mayenne est un bateau plutôt robuste. Il est malgré tout de l'ancienne génération mais il a montré ses qualités et ses compétences sur cette course.

- La préparation pour le Vendée Globe continue. De quoi seront faites vos prochaines semaines ?

Pour l'instant on va être un peu en dilettante si j'ose dire. On va faire des sorties avec les partenaires et faire profiter toute la communauté qui nous entoure, dans une bonne ambiance et relâcher un peu toute la pression de cette préparation. On a rien cassé sur cette course, on est plutôt content du résultat et on termine premier des bateaux à dérive ce qui était aussi un objectif. Et à partir du mois d'août on va sortir le bateau de l'eau pour faire un dernier chantier d'été et un dernier contrôle avant le tour du monde. En septembre on a une petite course qui s'appelle le Défi Azimut à Lorient (9 au 13 septembre)

- Est-ce que vous avez un entraînement sur terre, plus personnel ?

Oui ma préparation physique continue. Et cela va faire six ans que je continue de travailler avec un coach sportif. Et je travaille avec mon nutritionniste.