Le sourire du jour : Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick vainqueur de la Route du Rhum en mono

Le navigateur niçois en arrivant ce samedi 26 novembre 2022 en Guadeloupe à 4h22 (heure de Nice) établit un nouveau temps de référence sur la Route du Rhum : 16 jours, 13 heures, 57 minutes et 51 secondes.

L'objectif est atteint et vraiment de belle manière. En tête sur toute la course. C'était une course difficile, les 9 premiers jours mon bateau a affronté des conditions météo très dures. Le moment de course le plus douloureux c'est de voir mon collègue Brieuc abandonner son bateau après le sauvetage, on a passé 3 jours ensemble après il fallait reprendre la course en solo et enfin les alizés et l'anticyclone pour enfin de la glisse et prendre de l'avance.