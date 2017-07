Le tour de France à la voile au Grau-du-Roi, c'est aussi pour les filles !

Jusqu'à lundi a lieu le Tour de France à la voila au Grau-de-Roi. Parmi les 29 équipages, un team 100% féminin.

Que des filles dans mon team ! On ne parle pas de foot, mais de voile. Depuis dimanche le tour de France à la voile fait étape au Grau-du-Roi. C'est la 40e édition cette année. Et parmi les 29 équipages, c'est assez rare pour le souligner : une équipe 100% féminine. Noémie Bessec, Jennifer Poret, Pauline Courtois et Margot Vennin, une bande de copine qui se fait remarquer par sa bonne humeur.

"On a chacune notre caractère, sourit Jennifer. Pauline et Noémie n'ont pas leur langue dans leur poche. Margot et moi sommes plus réservée, jusqu'à ce qu'on explose quand il y a besoin !" Des personnalités qui se complètent plutôt bien. "S'il y avait un garçon dans l'équipe, je pense que ça mettrait un caillou dans l'engrenage", souligne Jennifer.

Mais au delà de ça, être une équipe de filles, ça a des avantages. "On a à cœur de faire aussi bien que les mecs, du coup c'est sympa d'avoir cette dynamique d'équipage 100% féminin", explique Margot. "Du fait de la contrainte de poids et de force, il y a peu de filles qui naviguent, c'était l'occasion". Même si ça n'est pas toujours facile pour Noémie : "Être en concurrence avec des garçons, ça peut être compliqué. Au niveau de la force physique surtout. On est obligée de naviguer à quatre, alors que les garçons sont trois. Ce qui fait qu'on se marche un peu dessus. Mais on s'adapte plutôt bien".

Il y a encore un peu de travail à faire, les filles finissent 25e sur 29. Mais, comme elles sont les seules assez courageuses pour se lancer dans l'aventure, on dira qu'on leur accorde la première place dans le classement féminin !