Le Tour de France à Voile s'élancera de Dunkerque le 7 juillet pour sa 40e édition

Plus de 30 bateaux sont inscrits pour cette nouvelle édition du Tour de France à la Voile. Un record de participation. Les grands noms de la course au large vont s'affronter pendant trois semaines au large du littoral français.

Dunkerque, Fécamp, Jullouville, Arzon, Les Sables d'Olonne, Roses (Espagne), Le Grau du Roi-Port Camargue, Marseille et Nice sont les villes étapes de cette 40e édition. "Cette année, le parcours du Tour de France à la Voile fait la part belle aux façades nord et ouest de la France", raconte Jean-Baptiste Durier, directeur de la course.

Les marins navigueront au pied des falaises de craie de la côte d'Albâtre, au large du Mont-Saint-Michel lors d'un raid côtier. Ils fouleront également le ponton mythique du Vendée Globe, puis la baie de Roses en Espagne, l'une des plus belles baies du monde avant la super finale à Nice.

Des régatiers français et étrangers

Sur la ligne de départ, le 7 juillet à Dunkerque, des grands noms de la course au large vont rejoindre les rangs du Tour à l'image de Paul Meilhat et qui reviennent comme Kito de Pavant ou Bernard Stamm. Sur l'eau également, des athlètes olympiques et paralympiques signent leur retour en force.

Quelques uns des skippers du Tour de France à Voile © Radio France - Mikaël Roparz

Les équipiers internationaux seront aussi de plus en plus présents comme des Belges, Suisses, Omanais, Espagnols, Polonais, Britanniques et bien sûr, Français de métropole et des DOM-TOM avec la Guadeloupe et Tahiti.

A noter également, cette année un équipage 100% féminin. Les marins seront trois ou quatre à bord du Diam 24, un trimaran long de 7,25m.

Spectacle sur l'eau mais aussi sur terre

Le Tour de France à la Voile permettra aussi de découvrir toutes les richesses du littoral. Des animations seront proposées dans toutes les villes-étapes. "Cette année, la dimension sportive sera plus que jamais présente au cœur du Village" explique Jean-Baptiste Durier, le directeur de l'épreuve. "Le spectateur sera au cœur des régates".

