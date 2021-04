Le trimaran Maserati en escale à Cherbourg pour 5 semaines

Le trimaran Maserati est un voilier de classe Multi 70. Amarré depuis jeudi dernier au port Chantereyne de Cherbourg, il ne passe pas inaperçu avec ses 21 mètres de long pour 16 de large et un mat de 29 mètres de haut.

L'équipage s'est installé pour 5 semaines dans le Cotentin pour s'attaquer à trois records : Plymouth - La Rochelle, Cowes - Dinard et la Fastnet original course.

Déjà un record de battu pour Maserati

Et c'est déjà mission pour l'un des records entre Plymouth au sud de l'Angleterre et La Rochelle. Le trimaran a fait la traversée en 12 heures, 15 minutes et 21 secondes. C'est 2 heures de mieux que le précédent record. L'équipage de Giovanni Soldini a navigué à une vitesse moyenne de 32 à 33 nœuds, atteignant par moments 44 nœuds. "A cette vitesse, le trimaran vole au-dessus de la mer", explique le skipper italien.

Le skipper va maintenant attendre de nouvelles fenêtres météos pour s'attaquer à deux autres records. Mais le trimaran ne participera pas à la course de l'été prochain à Cherbourg. Il a un autre programme en Méditerranée.

Le trimaran Maserati à quai au port Chantereyne de Cherbourg © Radio France - Frédérick Thiébot

C'est Halvard Mabire qui m'a conseillé de venir à Cherbourg, explique Giovanni Soldini

Si Giovanni Soldini a choisi Cherbourg pour poser ses bagages pendant 5 semaines, c'est en raison de sa situation géographique pour se rendre sur les lignes de départ de ces courses, mais aussi pour les équipements techniques et logitiques du port de plaisance et la proximité d'un grand nombre d'équipementiers. Mais c'est aussi parce qu'à l'arrivée du dernier Vendée Globe, le navigateur cherbourgeois Halvard Mabire lui a vanté les qualités du port du nord Cotentin. "Il m'a mis en contact avec le port et a fait un superbe boulot pour qu'on puisse être là", reconnait le skipper italien.

La ville a d'ailleurs offert la place au port pour ces 5 semaines ainsi qu'un grutage du trimaran si nécessaire.