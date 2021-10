Le Vendée Globe 2024 est officiellement annoncé

L’avis de course du Vendée Globe 2024 a été dévoilé ce jeudi matin par la SAEM Vendée Globe, au Conseil Départemental. Le départ de la course en solitaire autour du monde sera donné le 10 novembre. Le nombre de concurrents sera limité à 40. Ils pourront candidater à partir du 14 février prochain.

Plus de trois avant avant le départ, le Vendée Globe 2024 a été officiellement annoncé ce jeudi matin, au Conseil Départemental, à La Roche-sur-Yon. Le Président du département et de la SAEM Vendée Globe, Alain Leboeuf, a présenté "l’avis de course". Le départ de la 10° édition de la course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, sera donné aux Sables d’Olonne le 10 novembre 2024.

Il y aura au maximum 40 skippers au départ, ce qui sera un record, mais afin d’améliorer encore la sécurité des marins, les conditions de qualification sont renforcées. Pour prétendre participer à l’aventure, il faudra notamment :

Se qualifier sur le bateau qui fera le Vendée Globe.

Prendre le Départ de 2 courses en solitaire de qualification du Championnat Globe Series, dont une avant fin 2023 et une en 2024.

Terminer une de ces courses de qualification dans le temps imparti (temps de course inférieur ou égal à celui du premier de l’épreuve augmenté de 50%).

Les candidatures pourront être déposées dès le 14 février 2022, c’est à dire 1.000 jours avant le départ. Il y aura bien sûr des nouveaux venus, mais un grand nombre de skippers ayant déjà couru le Vendée Globe ont déjà annoncé leur intention d’y revenir, dont Yannick Bestaven, le tenant du titre. Les organisateurs devront donc peut être procéder à une sélection. D'autres critères de sélection ont été édictés.