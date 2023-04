Le voilier de Louis Duc a achevé sa dernière grande étape chantier avant le Vendée Globe

Entré en chantier après son retour de la dernière Route du Rhum, le voilier de Louis Duc a été remis à l'eau ce lundi dans le bassin jouxtant le chantier V1D2.

"C'est quand même une fierté de remettre ce bateau à l'eau avec des nouveautés, savoure le skipper carteretais. On redécouvre à bateau à chaque fois. J'ai l'impression de changer de bateau sans en changer. Maintenant, je suis impatient de découvrir si ce que l'on a modifié marche."

Louis Duc avait racheté ce voilier réduit à l'état d'épave après un incendie lors de la transat Jacques Vabre 2019 en vue de participer au Vendée Globe 2024. Le pari n'est pas loin d'être gagné.

"Quand on a imaginé la reconstruction au tout début 2021 en le rachetant, on avait crée un programme de modification sur trois ans. Là, c'était la dernière année de configuration. On a continué à enlever du poids du bulbe. Gagner du poids en bas permet d'être plus léger globalement, de retravailler les ballasts. Et puis un bateau plus léger permet d'aller plus vite plus facilement sans tirer de trop sur le matériel."

Il s'agit désormais de peaufiner le travail à bord et de mieux l'appréhender. Le dernier chantier l'hiver prochain visera à préparer la dernière ligne droite vers le Vendée Globe. Le Bateau reprendra la mer dans quinze jours et s'alignera sur la Guyader Bermudes 1000 Race début mai. Louis Duc y participera avec Halvard Mabire.