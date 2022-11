"C'est ma sixième Route du Rhum", ces bénévoles qui font vivre la course

Loïc et Christine font partie des centaines de bénévoles mobilisés pour l'évènement, et ces deux là n'en sont pas à leur première édition. Ils nous confient leur rôle et ce que les motive, ce jeudi 3 novembre, trois jours avant le départ de la course.

Loïc et Christine, photographiés par Freddy - La Route du Rhum existe grâce aux centaines de bénévoles qui donnent de leur temps, tous les quatre ans. Ce jeudi, à trois jours de la course, découvrez le témoignage de Loïc et Christine : C'est la douzième édition de cet évènement international ; toutes les infos sont à retrouver sur le site