Les images Panini sur le prochain Vendée Globe

Après le football, le rugby ou encore le Tour de France, Panini devient licencié officiel du prochain Vendée Globe 2024. Le leader mondial des images autocollantes et des cartes à collectionner proposera dès septembre 2024 une collection de stickers et cartes du tour du monde à la voile et en solitaire.

La collection se composera de :

- Un album présentant notamment la course, le parcours, les skippers et leur bateau. Également, les environnements et conditions auxquels les skippers font face : mers, océans, animaux marins, tempêtes.

- Et environ 200 stickers et cartes qui pourront être collectionnés et collés dans l’album pour tout savoir sur la course.

"C'est une grande fierté de voir que, grâce au Vendée Globe, la voile rejoint les collections Panini aux côtés des autres grands sports", a déclaré le directeur de la course autour du monde, Alain Leboeuf.