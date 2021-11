Voile : les Manchois à l'assaut de la Transat Jacques Vabre

On l'appelle la Route du café. La Transat Jacques Vabre s'élance ce dimanche 7 novembre depuis Le Havre, direction la Martinique. Une édition qui regroupe 79 bateaux, soit 159 navigateurs, répartis en quatre catégories. Parmi eux, huit skippers sont licenciés dans des clubs de voile de la Manche.

Chez les Imoca, Louis Duc : découvrir le bateau en course

le skipper normand Louis Duc © Radio France - Olivier Duc

"Ce n'était pas écrit qu'on vienne là, et même pas prévu du tout", sourit le Carterétais Louis Duc, 38 ans, pour qui c'est la quatrième Transat Jacques Vabre (il avait terminé troisième en 2015). En duo cette fois avec Marie Tabarly, il s'élance ce dimanche à bord d'un bateau aux couleurs de Kostum/Lantana Paysage, dans la catégorie Imoca. Un navire qu'ils ont retapé pendant plus de huit mois : il a été victime d'un incendie dans le village départ de la Transat en 2019. "En franchissant les étapes une par une, nous voilà avec un navire à l'eau au mois d'août. Et après un peu de navigation, de préparation, on est au départ de cette Transat. Donc pour nous _c'est juste magique !_", ajoute le skipper manchois. Les objectifs du duo ? "L'idée, c'est de découvrir ce bateau. C'est la première course qu'on fait avec. Donc maintenant on va se jauger par rapport aux bateaux de notre génération, voir son rythme. Le but est de revenir en fin d'année à Caen avec une liste de boulot pour préparer le prochain Vendée Globe", explique Louis Duc.

En class 40, Alexis Loison et Nicolas Jossier visent le top 10

Le duo formé par le Cherbourgeois Alexis Loison et le Granvillais Nicolas Jossier engagé en Class 40 sur La Manche #EvidenceNautique, 5 novembre 2021 © Radio France - Pierre Coquelin

Un duo d'expérience est à la barre du Class 40 La Manche #EvidenceNautique, bateau qui a remporté la Route du Rhum 2018 : d'un côté, le Cherbourgeois Alexis Loison, 37 ans, qui vient de boucler une série de seize saisons en catégorie Figaro ; de l'autre le Granvillais Nicolas Jossier, 45 ans. "C'est un projet un peu collectif, auquel beaucoup de skippers manchois ont participé. Nous, on arrive sur la grosse course. Je suis assez fier de représenter le département et son savoir-faire, explique Nicolas Jossier. On n'a pas encore instauré de notion de derby avec les concurrents normands, mais c'est sûr qu'on aura un œil sur eux !" "L'objectif est de faire le meilleur résultat possible au sein des 45 équipages en Class 40. On n'a pas le bateau le plus récent, mais un Top 10 est à notre portée. Maintenant, il y a beaucoup d'aléas et on est beaucoup plus que dix à vouloir ce Top 10", confie Alexis Loison, qui a déjà disputé une course transatlantique au printemps dernier sur le Figaro III de la région Normandie.

Calliste Antoine : première partie de classement en Class 40

Engagé en Class 40 sur la Transat Jacques Vabre, le Jullouvillais Calliste Antoine fait équipe avec l'ancien champion de ski croate Ivica Kostelic, 5 novembre 2021 © Radio France - Pierre Coquelin

Seconde Transat Jacques Vabre pour le Jullouvillais Calliste Antoine, qui avait terminé onzième en 2019. Et le licencié au club de Granville a bien failli ne pas être au départ au Havre cette année : le navire Croatia Full of life a été victime d'une collision sur la Rolex Fastnet le 9 août dernier. Après deux mois de réparation, le Class 40 a été remis à l'eau le 16 octobre soit... un peu plus de trois semaines avant le départ de la Transat ! "On va dire première moitié de tableau. On va jouer par rapport à notre numéro de bateau, par rapport à notre âge de bateau. Il date de 2013. Les navires ont continué à évoluer depuis cette date. Ceux après 2015 vont vraiment être plus performants que nous. Donc _on va devoir se battre avec ceux de 2012 à 2014_, qui globalement devraient avoir les mêmes vitesses que nous", précise le Jullouvillais Calliste Antoine, 26 ans. C'est aussi une manière de préparer son co-skipper, le Croate Ivica Kostelic, 41 ans, quatre fois champion olympique et 26 victoires en Coupe de monde de ski à son actif, pour la Route du Rhum l'an prochain.

Martin Louchart et Clara Fortin : sans pression

Le duo granvillais Martin Louchart et Clara Fortin, engagé en Class 40 sur la Transat Jacques-Vabre © Radio France - Pierre Coquelin

Le tandem granvillais est le duo mixte le plus jeune de cette édition 2021. "L'objectif premier est d'arriver à l'autre bout. C'est quand même un défi. Pour le résultat, on verra", confie Martin Louchart, 19 ans, qui s'élance pour sa deuxième Transat Jacques Vabre. La première, en 2019, il l'avait bouclée à la 14e place en Class 40... avant d'être disqualifié pour une infraction au règlement. Cette année, il est associé à Clara Fortin, 26 ans, qui dispute quant à elle sa première course transatlantique. Ils ont obtenu leur ticket d'entrée pour cette Route du café lors de la Rolex Fastnet en août 2021. _"On a la chance d'avoir un partenaire qui ne nous met pas la pression_, car il sait qu'on est débutant par rapport à des cadors en Class 40. On reste des compétiteurs, donc on va tout donner. On va avoir des bonnes et des mauvaises décisions. Mais on va apprendre, et ça va nous renforcer", ajoute Clara Fortin, qui court aussi pour sensibiliser sur l'hémophilie, une maladie de la coagulation sanguine dont elle est atteinte depuis toute petite.

Pierre Casenave-Péré : l'envie d'apprendre

Licencié à Barneville-Carteret, le Caennais Pierre Casenave-Péré s'engage sur sa première Transat Jacques-Vabre © Radio France - Pierre Coquelin

Associé à Kevin Bloch (26 ans), Pierre Casenave-Péré (22 ans) s'apprête à faire sa première Jacques Vabre, mais sa deuxième course transatlantique : en 2019, l'ingénieur s'était lancé dans la Mini-Transat en solitaire (36e). Un duo qui a déjà réalisé de belles performances cette saison : huitième de la Normandy Channel Race en mai, dixième des Sables-Horta en juin, et sixième de la Rolex Fastnet en août. "On est _un équipage jeune_, on vient de réaliser une super saison, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. L'objectif pour nous, c'est d'être contents de nous à l'arrivée. Si on fait entre dix et quinze à l'arrivée en Martinique, ce sera super. Mais il y a beaucoup de bateaux neufs, de marins d'expérience... On reste humbles", confie le skipper normand. "ça va être un bon entraînement pour le Rhum, et une bonne opportunité pour faire des bonnes heures sur l'Atlantique", résume le Caennais, licencié à Barneville-Carteret.

Nicolas Lemarchand : une Transat "pour vibrer"

A 44 ans, c'est une première qui sonne comme un coup de poker. Automne 2020, le Havrais Nicolas Lemarchand, licencé au club de Saint-Vaast-La-Hougue, propose à Thimoté Polet, 20 ans, de s'engager sur la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Class 40. "J'avais besoin d'un projet qui me fasse vibrer pour combler un besoin de liberté et d'accomplissement", explique le quarantenaire. Objectif : terminer cette Transat sans casser le matériel. "On est les outsiders", ajoute Nicolas Lemarchand, qui met en avant sa quinzième place sur la Rolex Fastnet en août. Ancien étudiant en architecture navale, puis souscripteur en compagnie d'assurances dans le domaine maritime, Nicolas Lemarchand n’a jamais vraiment quitté l’horizon marin. Il dispose aussi d'une belle expérience en amateur : vice-champion de France puis d’Europe en First class 8, en 1999 et 2000, vainqueur du Tour de France à la voile en amateur en 2010 et en entreprise en 2020.