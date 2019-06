Les marins de la Solitaire auront intérêt d'être à l'heure aux "passages à niveau"

C'est déjà reparti. Les 46 marins toujours en course sur cette 3e étape de la Solitaire du Figaro prennent le large pour une étape qui s'annonce compliquée, entre courants forts et vent faible. Il y aura du jeu. Et peut-être des surprises ?

Roscoff, France

"On a beaucoup de chance d'aller voir tous ces jolis coins, les côtes bretonnes, la Baie du Mont Saint-Michel, la mer d'Iroise". Adrien Hardy, bizarrement, pense plutôt à la carte postale avant de quitter les pontons de Roscoff. Peut-être pour évacuer la pression d'une 3e étape qui s'annonce tendue.

Lever la tête, observer le plan d'eau

"Il faudra beaucoup observer le plan d'eau. Je passe de moins en moins de temps à la table à cartes, mais plutôt à regarder dehors les nuages, le plan d'eau, _les alignements d'algues_. C'est plus plaisant que d'être la tête contre un ordinateur." Adrien Hardy s'en remet à ses sensations.

Jour de départ, les figaros reviendront à Roscoff d'ici 48-72h © Radio France - Benjamin Bourgine

Une étape de pétole, de petit temps

Anthony Marchand, lui n'oublie pas que le jeu va être ouvert, il compte dessus pur se refaire un peu au général : "avec le marnage de la Baie du Mont Saint-Michel, ça va être une étape hyper intéressante. Rapidement, on va aller vers de la molle. Une étape de pétole, petit temps, où il faut trouver les bons couloirs de vents et de courants". Marée de 80, ça veut dire des "passages à niveau" à chaque moment délicat, comme le raz Blanchard, ou le raz de Sein. Si vous arrivez en retard, impossible de passer, et les minutes de retard peuvent s'accumuler.

Bien dormir entre les moments cruciaux

Trouver les manettes et les ficelles, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir bien exploiter son potentiel, on en revient à la question du sommeil. Tom Laperche, leader du classement bizuth "L'étape, je la découpe en plusieurs petits tronçons. chaque fois, il y a des enchainements difficiles et entre chaque moment de l'étape, il faudra réussir à dormir, à se reposer comme il faut".

Du vent au début... mais jusqu'à quand ?

Il y a du vent, du portant sur le départ et pour commencer la navigation, mais au fur et à mesure qu'on arrivera en fond de Baie ou sur les côtes anglaises, le vent devrait tomber doucement.

Et là, il faudra être très vigilant. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas prendre de retard au départ, sous peine de double peine. Adrien Hardy, co-leader du classement à la bouée Radio France (qui signale la fin du parcours de départ) compte bien s'arracher pour prendre un très bon départ . "Sur cette étape-là, ça peut compter énormément"