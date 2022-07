Les points de vue imprenables pour suivre le prologue de la Drheam Cup autour de Cherbourg

Les équipages des 130 bateaux de la Drheam Cup entrent dans le vif du sujet vendredi 15 juillet. En apéritif du grand départ dimanche vers la Trinité-sur-mer en Bretagne, le prologue Drheam Trophy fait son retour cette année. Une régate d'une vingtaine de milles nautiques le long des côtes du nord-Cotentin, que le public pourra suivre depuis le rivage.

Le spectacle commencera avec la sortie du port, entre 9h et 10h30. Les grands bateaux d'abord, les plus petits ensuite. La flotte se regroupera ensuite dans la baie du Becquet, à l'Est de Cherbourg. C'est là que sera donné le départ de ce prologue. Un départ en deux temps : à midi pour les bateaux de grande taille comme les Ultimes et les Ocean Fifty et à 12h20 pour les plus petits navires.

La course doit durer entre une et deux heures au large de la grande rade de Cherbourg. Les concurrents vont devoir notamment passer une bouée devant la plage d'Urville. Ils navigueront vers l'Ouest pour aller chercher une bouée pour virer de bord devant la plage de Querqueville. La ligne d'arrivée sera située dans la continuité, au niveau du fort Chavagnac.

La plage de Querqueville pour admirer la flotte au compte-gouttes

Pour voir au mieux ce Drheam Trophy, on vous conseille donc plusieurs spots : le port du Becquet pour le départ ; les plages de Collignon et de Querqueville, ou bien encore le long de la Saline. La digue de Querqueville restera quant à elle fermée au public pour des raisons de sécurité. Notons que les voiliers les plus rapides mettront une petite heure à boucler le parcours (qui ne compte pas pour la course officielle). Pour les amateurs de ces impressionnantes machines, la direction de la course recommande de se positionner directement sur la plage de Querqueville, pour les voir passer au fur et à mesure, avant le reste de la flotte.