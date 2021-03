Les sables d'Olonne : 29 skippers au départ de la Solo Maître CoQ

Peut-être bien de futurs concurrents du Vendée Globe, parmi eux... 29 skippers participent à partir de ce lundi à la Solo Maître Coq, aux Sables d'Olonne. Cette course, première manche du Championnat de France Élite de course au large, marque le début de la saison Figaro.

Au programme : deux jours de courses côtières et une grande course au large de 600 kilomètres, comportant deux nuits en mer. C'est autour des îles de Ré, Yeu et Belle-Île. L'arrivée finale est prévue dimanche 28 mars.

Dans la catégorie « star de la course au large », cette année, on note la présence de Vincent Riou, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005, et double vainqueur de la transat Jacques Vabre. A 49 ans, le Finistérien a décidé de revenir sur le circuit Figaro, même s'il sait que la concurrence des plus jeunes s'annonce redoutable. C'est le cas notamment du tenant du titre, Tom Laperche, 3° de la Solitaire du Figaro 2020, ou encore de Fabien Delahaye, 6°.

La course se déroule à huis-clos, en raison des contraintes sanitaires dues au coronavirus. Aucun visiteur n'est autorisé sur les pontons. Le départ de la première étape est donné à 11h. Les concurrents devraient emprunter le chenal vers 9h30.