Les Sables-d'Olonne : découvrez l'affiche du Vendée Globe 2020

L'affiche de la prochaine course à la voile autour du monde en solitaire, qui s'élancera en novembre 2020, vient d'être dévoilée. On y voit un monocoque naviguer sur la Terre.

Les Sables-d'Olonne, France

Rien de tel que la planète bleue pour représenter l'océan, sur lequel navigue un skipper et son monocoque rouge où apparaît le cœur vendéen. Voilà le visuel de l'affiche du prochain Vendée Globe, en rouge et bleu, les couleurs de la compétition, dévoilé ce lundi 16 décembre 2019, par le département, partenaire de l'événement, et conçu par les agences Désigne et Pulp. Les voiliers s'élanceront des Sables-d'Olonne le dimanche 8 novembre 2020, pour la neuvième course en solitaire, sans assistance, autour du monde. En tout, 37 skippers ont postulé pour être au départ de cette course prestigieuse.

La présence des foils

Sur l'affiche, on remarque la présence de foils autour du monocoque, qui marquent l'innovation technologiques des voiliers. L'an dernier, sept des 29 bateaux en étaient dotés. Ces sortes de "moustaches", des appendices qui sortent des deux côtés, servent, en cas de vent fort, à alléger l'engin et à le faire gagner en vitesse.

Le visuel va apparaître un peu partout à partir de cette semaine, sur l'ensemble des documents et des supports de communication de l'événement.