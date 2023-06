Les Sables d'Olonne fêtent les héros de la Golden Globe Race

Les skippers de la Golden Globe Race seront à l'honneur ce samedi soir aux Sables d'Olonne. Le trio gagnant de ce tour du monde à l'ancienne sera sur le podium à 18h place du tribunal : La sud-africaine Kirsten Neuschäfer, première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. Également Abhilash Tomy et Michael Guggenberger.

Le premier homme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, en 1968, Sir Robin Knox Johnston, sera aussi présent. Auparavant, entre 14h et 16h, le public pourra rencontrer les 16 marins qui étaient au départ sur leurs voiliers au ponton du Vendée Globe. Le podium sera suivi d'un concert de "UK on the Rock" à 19h45.