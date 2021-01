Il habite en Bourgogne et n’est pas marin, mais c’est un grand fan du Vendée Globe. Didier Migault vient d’écrire au Président de la Saem propriétaire de la course pour défendre l’idée d’un musée, rassemblant les anciens bateaux vainqueurs.

Les Sables-d’Olonne : un fan de la course relance l’idée d’un musée du Vendée Globe

Et pourquoi pas un musée du Vendée Globe, avec les anciens bateaux, ceux qui ont remporté la célèbre course autour du monde en solitaire ? Un musée qui verrait le jour aux Sables d'Olonne, bien sûr. L'idée n'est pas nouvelle. Elle vient d'être relancée par un habitant d'Autun, en Bourgogne.

Didier Migault n'est pas un marin, mais c'est un grand fan du Vendée Globe. Alors, il vient d'écrire à Yves Auvinet, président du conseil départemental de Vendée et de la SAEM propriétaire de l'épreuve, pour lui demander d'y réfléchir : « mes parents habitent près de Cherbourg. Dans le port de commerce est laissé à l’abandon le bateau avec lequel Christophe Auguin a gagné la 3ème édition du Vendée Globe. L’ancien PRB de _Michel Desjoyaux et Vincent Riou_, lui, est à Brest, le Bagage Superior d’Alain Gautier en Pologne. Je ne peux pas accepter de voir des bateaux qui ont écrit la légende de cette course pourrir dans des ports. C’est inconcevable ».

D’où cette idée de créer un musée, peut-être à flot. Didier Migault estime que ce serait un plus pour le Vendée Globe. Le public pourrait les voir, les visiter, il serait même possible d’organiser des sorties en mer. L’idée, en fait, n’est pas nouvelle. Elle avait été avancée il y a une quinzaine d’années. Mais le Bourguignon estime qu’à l’occasion du 10° anniversaire de la course, dans quatre ans, le projet serait tout à fait réalisable.