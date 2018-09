C'est une première ! Les Sirops Monin se lancent dans l'aventure de la Voile et même de la Course au Large. La fameuse entreprise berruyère va sponsoriser la navigatrice Isabelle Joschke sur les prochains Route du Rhum et Vendée Globe.

Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

Le parrainage a été dévoilé officiellement hier : les sirops Monin seront parrain (voile et coque) pour 4 prochaines années d'un bateau de classe IMOCA, la catégorie d'élite des Monocoque et sa skipper Isabelle Joschke. Les IMOCA sont les plus grands (60 pieds) monocoques engagés sur des courses au large telles que la route du Rhum ou encore le Vendée Globe. C'est précisément ces épreuves que la navigatrice franco-autrichienne courra. Isabelle Joschke sera dès novembre prochain au départ de la route du Rhum et en 2020 pour le Vendée Globe. la skipper a déjà quelques références dans la voile mais pas dans cette catégorie. C'est en la rencontant lors d'un stage en mer qu'Olivier Monin, PDG des sirops Monin et lui-même passionné de voile, a mûri ce projet.

Valeurs communes

Olvier Monin affirme avoir "immédiatement accroché" avec Isabelle admirant sa "ténacité" et sa force de caractère des valeurs que le PDG de l'entreprise berruyère de sirop affirme partager. Olivier Monin a également été séduit par l'engagement d'Isabelle sur les questions d'égalité Homme-Femme elle a ainsi fondé l'association Horizon Mixité et est fière d'assurer une présence féminine encore rare dans le domaine de la course au large (2 femmes sur les 30 skippers inscrits lors de la prochaine édition de cette course autour du Monde en 2020-2021). Le bateau, de son côté, a appartenu au skipper Yann Eliès. A la pointe de la technologie lors de sa conception en 2006, il affiche 12 ans après et malgré son bon entretien un certain retard technique sur ses concurrents. Mais les objectifs sont adaptés en conséquence : boucler les épreuves sera le but. Aucune amélioration ne sera apportée pour l'engagement sur la Route du Rhum dans moins d'un mois et demi, en revanche, des investissement techniques pourraient être apportés d'ici 2020 et le Vendée Globe grâce à l'apport d'un co-sponsor dont le nom n'a pour l'instant pas été dévoilé.