"C'est magique !" : un public émerveillé pour le départ de la Solitaire du Figaro à Royan

Le départ pour la troisième et dernière étape était fixé à midi. Les 32 skippers de la 53e Solitaire du Figaro se sont élancés à l'heure de Royan ce dimanche 4 septembre pour la dernière étape de cette prestigieuse course à la voile. Elle va les mener de Royan à Saint-Nazaire via une bouée à l'entrée du Bassin d'Arcachon et les îles Farallones en Galice. Les premiers bateaux sont attendus jeudi 8 septembre dans la matinée en Loire-Atlantique.

"Magique"

De nombreux curieux ont fait le déplacement pour ne rien louper du spectacle. Bertie, qui habite à côté de Royan et navigue lui aussi, a particulièrement apprécié de pouvoir assister au départ à Royan : "C'est sympa, on est toujours obligés d'aller aux Sables ou en Bretagne pour voir de tels spectacles, et c'était chez nous et c'est bien cool !".

Jean-Louis et Martine habitent non loin de Grenoble. Ils sont venus en vacances dans le département. "C'est merveilleux", lance Jean-Louis qui ne cache pas son émotion face à ce spectacle de voiliers qui s'élancent en mer face à lui. "C'est la première fois, je n'avais vu ça, je trouve ça très beau, c'est magique !", poursuit Martine.

Royan milite déjà pour accueillir à nouveau la Solitaire

"Ca a été une période enchantée pour le département, le territoire et bien sûr, la ville de Royan", se félicite le maire, Patrick Marengo, heureux d'avoir accueilli pour la première fois une étape de la prestigieuse course à la voile. "Ca a été un réel bonheur, une bouffée d'énergie de voir ces jeunes aller au bout de leur rêve", lance-t-il, comblé face à "l'affluence extraordinaire" que l'événement a suscité. Et d'assurer : "L'objectif, c'est d'être dans la short-list des villes d'accueil de la Solitaire du Figaro !".