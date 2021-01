Les skippers du Vendée Globe vont-ils avoir assez à manger jusqu'à l'arrivée aux Sables d'Olonne ?

Cette édition 2020-2021 du Vendée Globe est plus longue que la précédente. Les marins n'ont pas été gâtés par les conditions météo. Les marins vont devoir être attentifs à la gestion de la nourriture jusqu'à l'arrivée aux Sables d'Olonne.

Encore un peu de grains, des nuages, des zones de courant, les skippers en tête de course naviguent environ par 12-15 nœuds de vent d'Est-Nord-Est (environ 22 km/h). Les conditions météo sont meilleures que ces derniers jours. Les marins entament une course de vitesse qui ne devrait plus jamais les arrêter jusqu’aux Sables d’Olonne.

Mais cette édition du Vendée Globe, que l'on pensait plus rapide que les précédentes, est finalement plus longue. Les marins n'ont pas été épargnés par les mauvaises conditions météo. Du coup, pour certains, il faut impérativement gérer ce qu'il reste en nourriture pour terminer le tour du monde.

Armel Tripon, à bord de l'Occitane en Provence a emmené 80 jours de nourriture, notamment des pâtes, du riz, de la semoule, mais aussi du chocolat et des plats lyophilisés, des plats déshydratés (en poudre) auxquels il suffit d’ajouter de l’eau chaude pour les consommer. Cela représente au total, 200 kg de nourriture. C'est beaucoup, par rapport par exemple à Arnaud Boissières qui en est à son 4e tour du monde. Le marin de La Mie câline/Artisans Artipôle s'est contenté d'embarquer à 50-60 kg de nourriture.

Du coup, Après 65 jours de course, Armel Tripon va devoir se rationner.

Armel Tripon ne pense pas arriver aux Sables d'Olonne avant mi-février. Un avantage tout de même : il arrive en climat tropical, et donc il a moins besoin de manger que dans les grands froids. Il devrait essayer de se garder de la nourriture pour le golfe de Gascogne. Dans les zones les plus froides, les skippers dépensent davantage de calories.

Armel Le Cléac'h avait perdu 8 kg !

En 2001, lors du 4e Vendée Globe, Yves Parlier s'est retrouvé plusieurs semaines sur les rochers d'une île en Nouvelle Zélande : son mât s'est cassé et il a dû le réparer tout seul. Pour manger, il a puisé dans ses réserves de nourriture. "Il s'est nourri avec des algues pendant un demi-tour du monde" se souvient le médecin du Vendée Globe, Jean-Yves Chauve. Selon lui "On peut tenir longtemps sans avoir d'apports énergétiques extérieurs".

Jean-Yves Chauve, le médecin du Vendée Globe se souvient de l'aventure d'Yves Parlier en 2001 au large de la Nouvelle-Zélande. Copier

En 2008, lors de son premier Vendée Globe, Armel Le Cléac’h avait dû lui aussi taper dans ses réserves dans le grand Sud. À son arrivée aux Sables d'Olonne, il n'avait plus de nourriture et avait perdu près de 8 kg.

En 2017, après une inondation à bord de son IMOCA TechnoFirst-Océan, c'est Sébastien Destremau qui s'est retrouvé au bout de ses réserves après plus de 115 jours de mer. Lui aussi, il a fallu qu'il pêche.