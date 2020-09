Les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster remportent la Normandy Channel Race

Souvent décrite comme un sprint entre la Normandie et les côtes britanniques, la Normandy Channel Race a encore tenu toutes ses promesses, jusqu'au verdict de la course ! Les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster, sur leur bateau Banque du Léman, ont remporté la 11e édition d'un souffle ce vendredi 18 septembre, devant Ian Lepinski et Julien Pulvé, sur Crédit Mutuel.

L'accolade entre les deux premiers de la Normandy Channel Race : Banque du Léman, à gauche, et Crédit Mutuel, à droite. © Radio France - Esteban Pinel

Il aura fallu 4 jours, 20 heures, 25 minutes et 30 secondes aux vainqueurs pour en terminer, 6 minutes et 14 secondes avant leurs dauphins. "Il fallait aller la chercher cette victoire", souriait Valentin Gautier, sur le pont de son bateau.

Le sourire de Valentin Gautier, vainqueur de la Normandy Channel Race © Radio France - Esteban Pinel

On savait à quoi s'attendre. C'est une course digne d'une super étape de la Solitaire du Figaro. On a eu de supers passages. Mais ça a été dur. Surtout jeudi après midi. On a vraiment eu de mauvaises conditions. Gagner une course dans ces conditions, c'est chouette."

Après une première partie de course, vers la Grande-Bretagne, relativement calme, tout s'est enflammé sur le retour. La flotte a souffert, à l'image des Normands Louis Duc, Pierre-Louis Atwell et Claire Pruvot, contraints à l'abandon.

La course a été éprouvante, à l'image de l'épuisement visible sur le visage du deuxième de l'épreuve, Ian Lepinski, à l'arrivée © Radio France - Esteban Pinel

Le binôme Banque du Léman/Crédit Mutuel a résisté et s'est livré la bataille attendue. "Tout s'est joué à Barfleur. On était plus au vent. On a réussi à prendre l'avantage. Notre positionnement a fait la différence", explique Simon Koster.

Valentin Gautier arrose son compagnon de course Simon Koster pour fêter la victoire. © Radio France - Esteban Pinel

Un "match intense", selon Julien Pulvé, co-skipper lessivé à la sortie du bateau Crédit Mutuel.

Sportivement, très dur, très enrichissant. On n'a rien lâché, ça se voit à nos têtes. C'est pareil pour nos compagnons qui ont passé la ligne en premier. Il y avait de forts courants, de forts coefficients de marée. De grosses options stratégiques de vent aussi. Cela s'est joué à presque rien. C'est dingue."

La Normandy Channel Race, maintenue en dépit du contexte sanitaire, a encore, selon les organisateurs, "créé sa légende". Les autres équipages encore en lice bataillaient encore ce vendredi soir, en quête d'un podium.