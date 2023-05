Loïs Berrehar et Charlotte Yven remportent la Transat Paprec entre Concarneau et Saint-Barthélémy

Le bateau Macif de Charlotte Yven et Loïs Berrehar engagé sur la Transat Paprec 2023

C'est la première grande victoire de l'un sur le circuit Figaro (Loïs Berrehar), le premier succès aussi dès sa première transatlantique pour l'autre (Charlotte Yven). Ce vendredi, dans la nuit noire à Saint-Barthélémy, le Trinitain (arrivé 3e avec Tom Laperche il y a deux ans) et la Morlaisienne viennent de remporter la Transat Paprec, partie de Concarneau le 30 avril dernier.

ⓘ Publicité

Deuxième duo mixte à remporter la Transat

Sur leur Figaro 3, après près de 19 jours de mer, le duo de Skipper Macif vient de couper la ligne le premier après un duel haletant depuis trois jours avec Région Bretagne - CMB Performance (Gaston Morvan et Anne-Claire Le Berre, pourtant victimes d'un choc avec un OFNI sur leur safran bâbord il y a une semaine) et Mutuelle Bleue (Corentin Horeau et Pauline Courtois).

Cette 16e édition, marquée par l'instauration de la mixité imposée avec 11 duos engagés, voit donc un deuxième duo mixte triompher dans l'histoire de la Transat Paprec après le duo Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois en l'an 2000.