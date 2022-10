Louis Burton :"C'est un vrai plaisir de partage la Route du Rhum avec le public"

Encore 20 jours avant le départ de la Route du Rhum et 7 jours avant l'ouverture du village à Saint-Malo. Une course à laquelle participe pour la 4ème fois le skipper malouin Louis Burton à bord de son IMOCA Bureau Vallée.

France Bleu Armorique : Parlez nous déjà de l'ambiance à Saint-Malo alors que la ville, on va le rappeler, attend 2 millions de visiteurs pour cette édition 2022 de la Route du Rhum...

Louis Burton : Oui, c'est très changeant, très émouvant en ce moment. Il y a des petites tentes blanches qui poussent un peu partout tout autour du port. Donc ça nous met, nous Malouin, dans la fête un peu avant le début. C'est assez sympa, ça commence à bouger de partout avec plein de bateaux qui arrivent.

La fête, mais le stress aussi peut-être pour vous?

J'ai surtout besoin de me reposer, d'arriver à engranger du sommeil. Il faut aussi se rassurer sur les dernières navigations. Je vais partir cette nuit faire une navigation solitaire et puis après, on va essayer de gérer le stress.

Et comment fait-on pour gérer le stress?

ll faut réussir à s'enfermer un peu dans son monde, dans sa bulle, pour reprendre un mot que beaucoup de monde emploie. En fait, c'est assez positif d'être à domicile puisque vous pouvez rentrer chez vous. Mais c'est vrai que quand on entend qu'il va y avoir 2 millions de personnes, on est d'un côté très content et super heureux de notre sport, que la Route du Rhum attire autant de monde. Mais en même temps, c'est vrai que ça devient un défi d'arriver à se reposer parce qu'une fois qu'on va être parti le six novembre, on sera tout seul à bord. Donc voilà, j'ai un gros avantage d'être à domicile cette année par rapport à mes concurrents. Et ça, ça va m'aider à être moins stressé que je pense.

Ce n'est qu'un avantage? Vous voyez pas ça comme un peu de pression supplémentaire de partir de chez vous?

Non, c'est un avantage pour toutes les raisons que j'évoquais avant. C'est un peu comme quand Rennes joue à domicile, quand un sportif est sur ses terres, c'est toujours plus facile.

Vous partez cette nuit pour une navigation. Il y a aussi la préparation mentale, le sommeil qui est très important aussi?

Oui, tout à fait. Les réglages, non. Là, on en est plutôt à vérifier, à faire des dernières vérifications techniques. En fait, là, on va partir cette nuit dans des conditions assez ventées. Donc je vais tirer fort sur le bateau. Il y aura du monde à bord pour vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de petites entrées d'eau, que les pilotes fonctionnent bien, que tous les bouts sont à leur place. Ensuite il faudra engranger du sommeil puisque ça va être une course très rapide. C'est maintenant une dizaine de jours avec nos Imoca et il faut sortir de la manche. Il y aura beaucoup de cargos, de bateaux de pêche, beaucoup de concurrents, du courant, etc C'est donc deux ou trois premiers jours de course où on n'arrive pas beaucoup dormir. Donc vous voyez, il vaut mieux arriver au départ avec quinze jours de vacances dans les pattes que quinze jours de boulot.

Justement, pour avoir une idée, sur les dix jours de course pour vous en Imoca, vous pouvez dormir combien d'équivalent de nuit?

Sur les trois premiers jours, le temps de rejoindre vraiment l'Atlantique large, on ne va vraiment pas beaucoup dormir. Ça va être, je pense, trois ou quatre siestes d'une demi heure par 24 h. Donc vous voyez, ça va nous faire un petit 2 h de sommeil. Et puis une fois qu'on va être dans l'alizé, si tant est qu'on passe dans l'alizé, on va être poussé dans des vents plus stables, avec un peu moins de trafic maritime. On va essayer de dormir 4 h par 24 h à peu près.

C'est votre quatrième édition de la Route du Rhum. Votre objectif cette année? La victoire, le podium?

Le podium, c'est un objectif très haut parce qu'on est 35 concurrents en classe Imoca avec une vingtaine de machines toutes neuves. Donc ça va être un gros défi. Après, il y a aussi des concurrents qui ont de très bonnes machines, qui ont leur bateau depuis quelques années maintenant. Donc vous voyez, va forcément falloir ne rien lâcher et peut être compter un peu sur la réussite aussi.

Le village de la Route du Rhum ouvre mardi 25 octobre à Saint-Malo. Est-ce que les visiteurs vont pouvoir vous voir? Vous parler? Vous acceptez aussi cette facette de la Route du Rhum?

Oui, on est là pour ça. C'est un vrai plaisir de partager cet univers avec le public. C'est une fête autour d'un port qui lui même est en centre ville. Donc moi, j'aime bien ça. J'aime bien me mêler à la foule. Et puis il y a aussi plein de temps réservés à des signatures lors de plateaux ou de rendez-vous où le public peut venir. Et puis, vous savez, les quais à Saint-Malo, ils sont vraiment tout proche de nos bateaux. Donc en fait, quand on va se balader sur les quais, on aura une vue plongeante sur les bateaux.