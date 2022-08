"Maintenant, j'ai des ailes d'albatros" : Yannick Bestaven et son nouveau bateau prêts à prendre le large

Le dernier vainqueur du Vendée Globe a mis les moyens pour réitérer l'exploit. En 2020, Yannick Bestaven, skippeur basé à La Rochelle (Charente-Maritime), remportait la plus prestigieuse des compétitions, ce tour du monde en solitaire, à bord de son "Maître Coq IV". Place maintenant à "Maître Coq V", un tout nouveau bateau, plus performant, avec lequel il s'alignera sur le prochain Vendée Globe, en 2024. Entre temps, il va falloir apprivoiser la bête... A l'occasion de la mise à l'eau de son bateau, Yannick Bestaven était l'invité de France Bleu La Rochelle ce lundi 29 août.

Vous n'êtes pas à La Rochelle mais à Port-la-Forêt, dans le Finistère. C'est ici que votre tout nouveau bateau, le "Maître Coq 5", est mis à l'eau. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, il y a de l'impatience, non ?

Oui, forcément. C'est sûr que ce sont des constructions très techniques et compliquées. On aurait voulu le mettre à l'eau plus tôt, mais on est contents parce que le bateau est bien terminé, bien préparé. Maintenant, on va le tester en navigation. On a encore quelques jours de bricolage à faire dessus, une fois qu'il sera à l'eau, et puis on partira en mer avec.

Est -ce-que vous pourriez nous le décrire ? Parce que, à part votre équipe et vous, personne ne l'a encore jamais vu ce nouveau bateau...

Il va être un peu aux couleurs du "Maître coq IV", c'est-à-dire du noir, du rouge et un peu de vert sur les appendices et sur les foils.

Justement, les foils (des sortes d'ailes qui permettent de faire voler le bateau sur l'eau). Y-a-t-il des différences avec l'ancien Maître Coq ? Les foils sont un petit peu plus grands, non ?

Oui il y a une énorme différence. C'est vrai qu'en rigolant, je disais que j'avais des ailes de poulet avant. Et maintenant, je vais avoir des ailes d'albatros parce que les foils ont plus que doublés de taille. Donc ça va porter le bateau beaucoup mieux, le faire voler plus tôt, plus vite et plus longtemps. Ce qui nous permettra d'atteindre des vitesses moyennes plus importantes que ce que je pouvais faire avec mon ancien bateau.

On va redescendre très vite à La Rochelle, dès début septembre

En fait, ce nouveau bateau est encore plus performant ?

Oui, il permet d'aller plus vite. Mais charge à moi de bien fiabiliser le bateau puisque obligatoirement les "à coup", les chocs sont certainement un peu plus violents. Donc on s'est attachés avec l'architecte Guillaume Verdier et toute mon équipe, à bien le fiabiliser, à renforcer des parties importantes du bateau pour pouvoir aller vite en toute fiabilité.

Et alors est-ce que vous avez prévu prochainement de venir à La Rochelle pour nous le montrer ?

Bien sûr ! On finit la mise à l'eau, un peu de préparation, de navigation et aussi de mise au point avec le chantier. Et très vite, dès le début du mois de septembre, nous devrons redescendre avec "Maître Coq V" dans le port de La Rochelle.

Et alors avec ce bateau, la première échéance pour vous, c'est la Route du Rhum (départ le 6 novembre). Il y a une qualification à faire avant. Ca va le faire au niveau de la préparation ?

Oui. C'est sûr que ça va être très court, mais ce n'est pas très grave parce que on y va pour apprendre à manier le bateau, engranger de l'expérience en vue du tour du monde du Vendée Globe. La Route du Rhum fait partie de ce premier échelon pour apprendre à naviguer sur ce bateau-là. Donc c'est sûr que je ne vais pas sur la Route du Rhum forcément pour la gagner, mais plus pour apprendre et enregistrer des data, des informations sur son comportement pour progresser ensuite.

C'est vraiment un bateau qu'on a fait pour le tour du monde et pour essayer de jouer les premiers rôles sur cette belle course

Cette Route du Rhum c'est un rodage en fait...

Oui, tout à fait. On ne peut pas être concurrent à la victoire avec un bateau, un prototype tout neuf, puisque bien évidemment, il y aura des imprévus techniques et technologiques à mettre au point. On verra à quel niveau on est, donc il n'y a pas de pression pour cette course là, si ce n'est le plaisir de faire le mieux possible. Et si on peut faire la surprise, on la fera bien sûr. Mais avant de tirer sur le bateau, il faut bien le prendre en main. Il ne faut ne pas brûler les étapes et aller doucement, tranquillement. Il y a beaucoup de forces sur ce bateau-là, le fait d'avoir des grands foils. Il faudra bien connaître les cas limites de charges et de ruptures pour ne pas casser de matériel. C'est un apprentissage qui va être un petit peu long et c'est pour ça qu'on va y aller en levant le pied pour cette première course.

Bon et puis ensuite il y a le Vendée Globe, votre premier objectif...

Clairement, ce bateau on l'a fait pour le Vendée Globe. Quand je dis ça, je veux dire qu'on on n'a pas lésiné sur les renforts de structure sans mettre en premier lieu le poids du bateau coûte que coûte. On a plutôt préféré jouer la fiabilité renforcée, rajouter un peu de poids par endroit pour renforcer. Donc c'est vraiment un bateau qu'on a fait pour le tour du monde et pour essayer de jouer les premiers rôles sur cette belle course.