Marie Tabarly rejoint Louis Duc dans son "Objectif Vendée Globe"

Dans les projets de course à la voile, plus que dans d'autres disciplines, le nerf de la guerre reste l'argent. Et un rêve ne devient réalité que lorsqu'on parvient à boucler son projet. C'est donc un grand pas que vient de franchir le marin carteretais Louis Duc, dans l'optique de s'aligner sur le prochain Vendée Globe, en 2024. En effet il vient d'être rejoint dans son programme Imoca, par un premier partenaire financier, le groupe Lantana Paysage qui s'engage pour une partie significative du budget nécessaire.

Cette annonce permet au skipper manchois d'envisager participer à la Transat Jacques Vabre pour tester son bateau, et compter pour cette course en double, sur une coéquipière de renom, Marie Tabarly, la fille de la légende de la voile, Eric Tabarly. Pour cela, il faudra encore compter sur l'arrivée d'un deuxième partenaire.

Un partenaire historique

Pour Lantana Paysage, groupement de paysagistes, "le programme Imoca de Louis est une belle opportunité en termes de valeurs et de timing, avec une perspective de montée en puissance sur 4 ans. L'idée serait de mettre ce formidable outil de communication au service d’une cause environnementale liée, par exemple, à la pollinisation, intimement liée à notre métier », détaille Guillaume de Germay, le responsable du groupement. Cet engagement au côté de Louis Duc n'est pas une première. Lantana Paysage l'avait déjà accompagné en 2015, avec à la clé, une belle 3e place en Class40 sur la Jacques Vabre.

Travailler et apprendre en compagnie de Marie Tabarly

L'arrivée de ce sponsor est une nouvelle étape pour Louis Duc, après le rachat de l'Imoca de Clément Giraud à l'automne dernier, en compagnie de Marc Dewavrin et Jérôme Lepoutre. La navire endommagé par un incendie demande une réparation complète en privilégiant le recyclage. Un pari en passe d'être gagné et qui a attiré la jeune Marie Tabarly. Par amitié, elle propose au Manchois de l’accompagner sur ce programme Vendée Globe. Et, au fil de leurs échanges, l’idée de disputer la Transat Jacques Vabre ensemble s'est imposée. "J’aime bien quand les choses se font naturellement. On a papoté avec Louis, et l’idée de faire la Transat Jacques Vabre est venue d’elle-même. C’est une chance incroyable d’avoir l’opportunité de faire cette course de cette façon !", raconte Marie Tabarly. Un enthousiasme partagé par Louis Duc. "Lorsque Marie a entendu parler de mon projet, ça lui a plu. Elle m’a proposé son aide pour la recherche de partenaires et, de fil en aiguille, est venue l’idée de courir ensemble !"

Et les deux skippers devraient chacun bénéficier de cette collaboration et de l'expérience d'une transat à deux. Pour Louis Duc, c’est une chance d’avoir à son bord une équipière expérimentée, quant à Marie Tabarly, la course entrera dans sa préparation de l’Ocean Globe Race dont elle doit prendre le départ en 2023 à bord de Pen Duick VI.

En espérant être rapidement rejoint par un second sponsor

La réparation et l’optimisation de l’IMOCA de Louis Duc vont bon train au sein du chantier caeannais V1D2. La partie composite de ce chantier sera terminée en juin, la mise à l’eau est prévue le 21 août. Et si le budget nécessaire à la participation à la Transat Jacques Vabre est réuni à temps, Louis et Marie auront alors quelques semaines pour prendre la mesure du bateau et se qualifier.