Voile : La Brestoise Aloïse Retornaz et la Normande Camille Lecointre élues "Marins de l'année"

MARINS DE L’ANNÉE 2019🌟🌟🌟 C’est un truc de dingue... Beaucoup d’émotions hier soir ! C’est incroyable de succéder à tant de grands noms. Un très grand honneur. La voile olympique, souvent dans l’ombre de la course au large, a été mise à l’honneur hier soir ! Un investissement de chaque jour reconnu et récompensé par ce magnifique prix. Très fières de remporter ce trophée après notre superbe saison et nous avons maintenant les yeux tournés vers 2020 pour faire encore mieux! Le plus dur reste à venir mais on a pris un grand coup de boost hier soir. Nous étions nominées avec d’autres très grands marins qui méritaient aussi ce prix alors bravo à eux pour leurs exploits respectifs. Merci à tous d’avoir voté ❤️. Merci à notre coach Gildas, à nos familles et amis qui sont toujours là, à la FFV @ffvoilefra et ses partenaires @voilebanquepopulaire et à nos partenaires @teamserenisconsulting et @guyotvoiles et à tous les autres 🙌 @sportsdefense @westteambrest @magic_marine_france @evosailing @sportsnautiquessablais @brestbretagnenautisme 📸@jeanmarieliotphoto