Martin Louchart : la Route du Rhum, 20 ans d’âge

Martin Louchart a l’habitude d’entendre parler de son âge. En 2019, il était déjà le plus jeune de la bande sur la Transat Jacques Vabre… à seulement 17 ans.

ⓘ Publicité

Trois ans plus tard, il a encore le statut de benjamin de la course sur la mythique Route du Rhum qui s’élance ce dimanche de Saint-Malo . Un benjamin de 20 ans au CV qui ressemble de plus en plus à celui d’un vieux loup de mer. Après deux Transat Jacques Vabre en duo, Martin Louchart sera cette fois seul à bord de son Class 40 pour traverser l’Atlantique.

« Le seul facteur inconnu, c’est moi-même. Être tout seul, ce sera la grande découverte »

loading

Pour éviter les coups de mou en solo, le granvillais -qui a posé depuis peu ses valises à Cherbourg – a emmené avec lui de quoi se remonter le moral : « moi je suis très nourriture, des petits gâteaux des sucreries, ça j’aime bien ».

Mais pour véritablement satisfaire l’appétit d’ogre du jeune skipper, l’objectif sera d’aller au bout de cette première rasade de Route du Rhum. Martin Louchart espère rallier la Guadeloupe dans la première partie du classement des Class 40.

Son bateau : RANDSTAD-AUSY (Class 40)

Le manchois Martin Louchart est engagé en Class 40 sur la route du Rhum 2022 © Radio France - Anthony Raimbault