Martinique en vue pour les derniers concurrents de la Transat Jacques Vabre

Derniers milles sur la Transat Jacques Vabre pour les voiliers Class 40 encore en mer. Tandis que les multicoques et les Imoca ont entamé leur convoyage retour vers la France ils sont encore 7 ce vendredi matin en approche de Fort-de-France en Martinique. Parmi les normands le duo Julia et Jeanne Courtois à bord de Saint-James - Biscuiterie de l'abbaye est attendu ce vendredi.

Jean-Edouard Criquioche à l'arrivée à Fort-de-France - Jean-Marie Liot

Ce jeudi le duo normand - martiniquais Jean-Edouard Criquioche - Eric Baray à bord de Groupe G2C La Martinique est arrivé à la 34ème place de leur catégorie, mais à la première des bateaux "vintage" ! "C'est une partie de ce qu'on espérait au début" a réagi Jean-Edouard Criquioche à l'arrivée -nous on se bagarrait plutôt dans la cour des petits, on s'est super éclatés. Ce que j'aime dans la course au large et dans la Transat Jacques Vabre est que ça mixe les professionnels et les amateurs comme moi et tous on trouve de quoi se faire plaisir". Loin des embruns Jean-Edouard Criquioche retrouvera à son retour en métropole la gestion de ses salles de cinéma à Louviers et à Dieppe.

Chez les Class 40 on retiendra la belle 3ème place décrochée par Cédric Château - Jérémie Mion le duo havrais sur Seafrigo Sogestran derrière Redman d'Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco et Banque du Léman de Valentin Gautier et Simon Koster.

Cédric Château et Jérémie Mion à leur arrivée - Jean-Marie Liot

Deux autres havrais Renaud Courbon et Guillaume Pirouelle sur Clown-up terminent 19ème. Et puis Thimoté Polet et Nicolas Lemarchand sur Entraide Marine 32ème.

Renaud Courbon et Guillaume Pirouelle - Jean-Marie Liot

