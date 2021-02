Maxime Sorel est en pleine discussion pour son avenir chez VandB-Mayenne

Le contrat de Maxime Sorel chez VandB se termine en mars 2021, il faut donc discuter de la suite. Maxime souhaite refaire le Vendée Globe, mais avec un bateau plus rapide. Problème : cela demande beaucoup plus d'argent de la part des sponsors tel que VandB et le département de la Mayenne.

Deux semaines après son arrivée aux Sables-d'Olonne, Maxime Sorel est déjà sur le pont pour la suite de sa carrière. Il souhaite de tout coeur continuer l'aventure avec le groupe mayennais VandB et avec le département de la Mayenne. Seulement, le skipper souhaite avoir un bateau à foils capable de jouer avec les meilleurs. Qui dit voilier rapide, dit aussi un plus gros budget.

Le groupe VandB veut continuer à supporter financièrement Maxime Sorel, car "il existe des liens forts entre Maxime et nous", explique Bazile Brehin, responsable du réseau VandB, "et que le Vendée Globe 2020 a été une réussite totale". Mais ce que les dirigeants du groupe n'ont pas prévu dans l'équation, c'est la crise sanitaire. En effet, VandB souffre beaucoup de la pandémie, avec une activité au ralenti depuis mars 2020.

VandB traverse une période difficile, et on pense d'abord au réseau, aux salariés et le sponsoring, on verra après", déplore Bazile Brehin.

Donc l'idée pour le groupe VandB, c'est de se tourner vers d'autres entreprises du département afin d'agrandir la famille autour de Maxime Sorel. "Accepter d'autres entreprises, c'est bien, mais il faut aussi se mettre d'accord sur le nom du bateau, l'argent mis dans le projet, et c'est pas toujours simple", souligne le responsable du groupe castrogontérien.

Le bateau VandB - Mayenne qui va s'élancer pour un tour du monde à la voile. © Radio France - Gildas Menguy

Olivier Richefou au milieu des discussions

Le président du Conseil départemental Olivier Richefou souhaite à tout prix garder Maxime Sorel sous pavillon mayennais. Pour cela, il a fait appel à d'autres entreprises pour rejoindre le projet, rassembler des fonds plus importants et proposer au skipper de Cancale un voilier de qualité, et performant. Car l'objectif de Maxime Sorel, c'est de faire un top 5 sur le Vendée Globe 2024.

"Pour avoir un bateau plus performant, c'est bien d'avoir une équipe renforcée financièrement et donc des budgets plus importants", explique Olivier Richefou, président du Conseil Départemental de la Mayenne. "Mais je crois de tout coeur que nous arriverons à trouver le nécessaire pour aider Maxime dans son projet", ajoute-t-il.

Car le risque de perdre Maxime Sorel est grand. Si le skipper n'obtient pas le voilier lui permettant de progresser, ce sera difficile pour lui de rester. Sachant que plusieurs écuries ont déjà contacté le 10e du dernier Vendée Globe, pour en faire leur tête d'affiche. Des négociations qui devraient prendre fin dans quelques semaines, dans l'espoir qu'il soit bénéfique pour les partenaires mayennais.

