VIDÉO | Maxime Sorel sur le Vendée Globe : "j'ai vu la terre pour la première fois depuis plus de 40 jours !"

43e jour de course sur le Vendée Globe et Maxime Sorel sur VandB - Mayenne poursuit sa route vers le Cap Horn. Il navigue actuellement dans l'océan pacifique sud et il a croisé il y a quelques heures un bout de terre. Un petit événement sur ce tour du monde à la voile et en solitaire.

Maxime Sorel poursuit sa route aux antipodes de la France. Le skipper de Cancale navigue dans l'océan Pacifique, au sud de la Nouvelle-Zélande. Ces dernières heures, le skipper du bateau VandB - Mayenne a notamment aperçu, un bout de terre. "Jusque là, les seules terres que j'avais vues, c'était la pointe de l'Espagne au bout de 24 heures de course. Et depuis ce temps là, je n'ai vu que de l'eau. Hier, au sud de l'île Macquarie, j'ai aperçu des rochers. Je ne m'attendais pas à voir ça. J'avais vu une zone de petits cailloux sur ma carte mais c'était plus impressionnant que ça. Cela parait bête, mais le fait de voir la terre on est un peu euphorique !" a expliqué Maxime Sorel joint par France Bleu Mayenne et très content de voir un bout de terre perdu au milieu de nul part.

Au pointage de 18 heures de ce lundi 21 décembre, Maxime Sorel est toujours 10e après avoir doublé Louis Burton, contraint de faire une pause pour réparer.