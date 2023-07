Maxime Sorel (VandB-Monbana-Mayenne) au départ de la Fastnet Race : "une course mythique"

Le départ de la Rolex Fastnet Race sera donné de Cowes en Angleterre ce samedi 22 juillet. Pprès de 500 bateaux et 3.500 marins participent à cette célèbre course de voile, et avec parmi eux les stars comme François Gabart ou Armel Le Cléac'h. La 50eme édition de l'île de Wight au sud de l'Angleterre, en direction de Cherbourg en passant par le Fasnet, un îlot avec son célèbre phare au sud de l'Irlande, soit un parcours de 695 milles (1.200 km) pour rejoindre le Cotentin.

L'originalité de l'épreuve est que des marins amateurs côtoient les meilleurs professionnels. On retrouve donc les voiliers de course au large les plus rapides, les trimarans géants Ultim, des Imoca engagés dans la course à la qualification pour le prochain Vendée Globe, ainsi que les meilleurs bateaux de régate.

Parmi les engagés cette année, il y a le Breton Maxime Sorel à bord du VandB-Monbana-Mayenne. A 36 ans, le skipper, qui a déjà remporté la course dans la catégorie de Class 40 en 2017, vient cette fois pour peaufiner sa préparation pour la Transat Jacques Vabre de l'automne prochain : "c'est vraiment une course unique car il y a plein de bateaux différents qui y participent, c'est un vrai mélange de toute la voile internationale. C'est la première course pour notre team cette année, on a du retard dans la saison et ça va nous permettre de nous caler. On aura le couteau entre les dents, il ne faudra pas nous oublier".