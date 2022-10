Mike Birch, le vainqueur de la première édition de la Route du Rhum est mort

La photo du marin sera projetée sur les remparts de Saint-Malo, ce soir et jusqu’au départ des skippers dimanche 6 novembre.1978, c'est la toute première édition de la Route du Rhum. Et c'est un ancien cavalier de rodéo qui est le premier héros de cette course légendaire. Le 28 novembre 1978, Mike Birch entre dans l'histoire de la voile, en remportant la course à bord de son petit trimaran jaune “Olympus". Le navigateur Canadien coiffe sur le fil le puissant monocoque du Français Michel Malinovsky pour l’emporter avec 98 secondes d’avance seulement, après plus de vingt-trois jours de course. Deux ans auparavant, celui qui était aussi mécanicien auto et convoyeur de yachts avait déjà fait sensation en terminant sa première transat sur les talons d’Éric Tabarly.

Le skipper est mort à son domicile de Brec'h dans le Morbihan. "Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit dans son sommeil" déclare son épouse, France Birch.

Mike Birch avait participé six fois à la Route du Rhum, la dernière fois c'était en 2002.

Sa photo sera projetée sur les remparts de Saint-Malo, ce mercredi soir et jusqu’au départ des skippers dimanche 6 novembre.