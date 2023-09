Mini Transat : départ confirmé ce lundi à 13h30 des Sables d'Olonne

Les 90 skippers de la Mini Transat s'élanceront finalement ce lundi à 13h30 depuis le port des Sables d'Olonne sur leurs voiliers de 6,50 m. Les organisateurs contraints de décaler le départ initialement prévu ce dimanche ont trouvé une fenêtre météo. Direction Saint-François en Guadeloupe avec une longue escale à Santa Cruz de la Palma aux Canaries.

Un way-point obligatoire au au nord de Gijón en Espagne a été posé. « Au milieu du golfe de Gascogne, on attend à la fois beaucoup de vent et beaucoup de mer. Le but est donc de contraindre les solitaires à rester le long des côtes espagnoles où les conditions resteront plus maniables » explique le consultant météo de l'épreuve.