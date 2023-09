Mini Transat : du rail à l'océan pour l'un des doyens de la course

La nouvelle édition de la Mini Transat 2023 part des Sables d'Olonne ce lundi à 13h30. Départ décalé en raison de la météo . 90 bateaux de 6,50 m mettent les voiles vers Saint-François en Guadeloupe, avec escale obligatoire aux Canaries. "Ce sont des bateaux tout petits, en solitaire, sans moyens de communication modernes, rappelle Emmanuel Versace directeur de la course, ça rend unique cette course qui réunit divers profils. Il y a 17 nationalités, des gens qui veulent faire de la course au large leur métier, des gens qui veulent vraiment découvrir l'aventure. C'est ça qui est génial".

"Il y a tous les profils et c'est ce qui rend cette course unique", Emmanuel Versace

Mini Transat aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Et parmi ceux qui ont déjà bien bourlingué, seulement attirés par le parfum de l'aventure, Philippe Berquin, nantais, est un exemple. Cet ancien directeur des trains régionaux des Pays de la Loire a abandonné le rail pour la mer. Il a déjà 6 transatlantiques dont 2 à la rame : "C'est différent. Les trains arrivent à l'heure. Parfois, on nous reproche le contraire ! Mais les bateaux sont vraiment très tributaires de la météo, du vent. Mais c'est aussi un sport mécanique. On peut avoir un trou dans une coque ou avoir des problèmes avec les orques".

"Ce qui était une course d'aventuriers est devenu une course de compétiteurs"

À 64 ans, Philippe Berquin est l'un des doyens de la course : "Tout le monde ici s'entraide. S'il vous manque quelque-chose, quelqu'un vient dans les cinq minutes. C'est du bon niveau. C'est ce qui m'a aussi frappé entre ma première Mini Transat en 1989 et celle-là est que ce qui était une course d'aventuriers est devenu une course de compétiteurs". Ce que le Nantais craint le plus, c'est la casse. Il n'a qu'un seul objectif, "mettre le plus possible de jeunes derrière moi !"

