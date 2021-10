Mini Transat : Le Finistérien Tanguy Bourroulec remporte la première étape

C'est le premier à arriver chez les Protos ! Le Bigouden Tanguy Bouroullec a bouclé lundi après-midi à 17h42, la première étape de la Mini Transat EuroChef sur Tollec MP/Pogo. "Le bateau va bien. Je n’ai rien cassé. C’est nickel, il est prêt pour la deuxième étape", précise Tanguy Le Bouroullec à son arrivée aux Canaries, qui peut souffler après des conditions météos difficiles, au point que certains ont dû se mettre à l'abri dans des ports de Galice en Espagne. "Ce premier acte a été compliqué sur le plan météo, mais il y a quand même eu du plaisir, notamment lors des derniers jours. Juste avant Madère, on a eu une mer assez plate. Ça allait vraiment vite, ça glissait sur les foils. Ça a été des moments sympas et ils ont fait du bien car ça a quand même été un peu sport comme étape. La sortie du golfe de Gascogne, en particulier, a été copieuse."

Arrivée groupée, le reste de la flotte au loin

Ils étaient quatre à faire la course en tête, détachés dès la sortie du golfe de Gascogne, après être partis des Sables d'Olonne. Fabio Muzzolini et Pierre Le Roy complètent le podium. Alors que Tanguy Bouroullec avait eu jusqu'à 45 milles d'avance sur Fabio Muzzolini, l'avance a complètement fondu à l'approche de Santa Cruz de la Palma. "Ça promet une belle deuxième étape ! Le match reste ouvert. Une heure, à l’échelle d’une transat, ce n’est rien ! " Une heure... ou des jours, puisque le reste de la flotte est pour la plus grande partie encore au large de la péninsule ibérique. Pas d'arrivée prévue avant jeudi ou vendredi : "Parfois, la météo c'est fou!"

Le départ de la deuxième étape aura lieu le 29 octobre, pour rallier la Guadeloupe.