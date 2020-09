Multi50 : Arthur Le Vaillant (Leyton) remporte le Grand Prix de Brest

Un an après sa victoire ici même sous les couleurs de Lalou Roucayrol, le multicoque Leyton -mené cette année par Arthur Le Vaillant- s'est encore montré le plus rapide de la flotte lors du Grand Prix de Brest. Le skippeur de la Rochelle a enlevé sept des neuf manches du week-end, ne laissant que des miettes à ses adversaires.

« Je ne m’attendais pas à ce scénario en partant, a réagi le vainqueur. Mais on a tout fait pour ça. J’ai un super équipage, un super sponsor qui me permet de faire ce qu’on fait aujourd’hui et on a tout ce qu’il faut pour la gagne. »

Arthur Le Vaillant, patron de la classe Multi50 ce week-end à Brest. - Jacques Vapillon / BEN

Seul Sébastien Rogues à bord de Primonial a pu rivaliser, pour signer sa meilleure performance en Grand Prix. « Le bateau va très vite, c’est quasiment le bateau le plus rapide de la flotte, se félicite le skipper de la Baule. L’année dernière, on n’arrivait pas à atteindre ces vitesses. On n’arrivait pas à sortir de situations compliquées. Ça veut dire que le bateau a vraiment gagné en performances. »

Sébastien Rogues à la barre de Primonial, devant l'île Ronde. © Radio France - Nicolas Olivier

Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton - ARSEP) complète le podium de l'épreuve brestoise, qui s'est disputée dans le petit temps. Le vainqueur de l'épreuve de Saint-Quay-Portrieux Erwan Le Roux (Ciela Village) termine quatrième.

Le classement