Nice Ultimed, les plus grands bateaux, les plus grands skippers à Nice dès le 28 avril 2018

Après le Tour de France à la Voile qui s'achève tout juste à Nice, un autre grand rendez-vous est déjà annoncé dans la capitale azuréenne, Nice Ultimed. Un événement nautique qui réunira en Méditerranée du 28 avril au 6 mai 2018 les meilleurs skippers du moment sur les plus grands voiliers.

Nice et son plan d'eau ont déjà été le théâtre de grands événements nautiques. Il faudra en rajouter un nouveau : Nice ultimed. Une régate XXL qui réunira en Méditerranée les meilleurs skippers du moment sur les plus grands voiliers de course au monde, les trimarans Ultimes.

Et à la barre de ces géants des mers ? Les plus grands skippers comme par exemple le vainqueur du dernier Vendée Globe, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire XI), le détenteur du record du Tour du Monde en solitaire, Thomas Coville (Sodebo) et Yves Le Blévec (Actual), 3ème de la dernière Transat anglaise. François Gabart (MACIF) pourrait aussi y participer.

Un parcours à la rencontre de côtes méditerranéennes

Un peu comme le Tour de France à la Voile qui depuis quelques années à décidé de mettre aussi en valeur toutes les richesses des villes du littoral traversées par la course, et d'être aussi le plus proche possible du public, "Nice Ultimed partira à la rencontre de points iconiques des plus belles côtes méditerranéennes" raconte Jean-Baptise Durier, directeur de Nice Ultimed et du Tour de France à la Voile. Mais il n'y aura pas d'escales. Départ et retour à Nice.