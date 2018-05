Nice, France

Thomas Coville est donc le premier vainqueur de la Nice UltiMed. Cette course imaginée par la ville de Nice et Amaury Sport Organisation (ASO) a rassemblé trois des plus grands bateaux de course à la voile au monde. Aux commandes de Sodebo, Coville a devancé Francis Joyon (Idec). Yves Le Blevec (Actual) a été contraint d'abandonné dès le premier jour de course. Quand au dernier vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cleac'h, il n'avait tout simplement pas pu s'aligner au départ en raison du chavirage de son bateau (Banque Populaire IX).

Comme pour le départ, de nombreux niçois, azuréens et touristes se sont massés sur le bord de mer pour apercevoir les maxi-trimarans.