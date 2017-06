Nicolas Lunven remporte la 48e Solitaire du Figaro

Nicolas Lunven sacré vainqueur de la Solitaire du Figaro 2017 ! Le skipper morbihannais a pris la 4e place de la 4e étape, à Dieppe. Un classement suffisant pour remporter le classement général de l'épreuve. Il remporte la Solitaire pour la deuxième fois de sa carrière.

Une victoire avec la manière ! Nicolas Lunven a remporté la Solitaire du Figaro 2017, en coupant ce vendredi matin la ligne d'arrivée à Dieppe. Il termine en tête du classement général, devant Adrien Hardy.

Avec la manière, parce que Nicolas Lunven a survolé cette Solitaire. Il a remporté la première étape (entre Pauillac et Gijon). Puis il a fini sur la troisième marche du podium lors de la deuxième étape, à l'arrivée à Concarneau. La troisième étape, la boucle entre Concarneau et Concarneau, c'est Nicolas Lunven qui l'a remporté. Et à Dieppe, il est arrivé en quatrième position.

Cela fait quatre jours qu'on est sur ce foutu bateau, sans dormir et en mangeant des cacahuètes. Gagner ici, c'est beaucoup d'émotion" Nicolas Lunven

C'est donc @nicolunven qui remporte cette 48ème édition #SolitaireURGO ! 2ème victoire après celle de 2009 (déja à Dieppe!) Superbe! pic.twitter.com/0CNMdUdJte — La Solitaire URGO (@LaSolitaire2017) June 23, 2017

Un doublé après la victoire en 2009

Nicolas Lunven rajoute donc une ligne à son palmarès. Le skipper morbihannais s'était déjà imposé sur la Solitaire du Figaro en 2009. "Mais cette victoire est beaucoup plus belle" explique Lunven. Il faut dire que les conditions n'ont pas été évidentes. D'abord, d'énormes coups de vent sur la première étape entre la Gironde et Gijon. Puis la pétole sur une bonne partie du reste du parcours.