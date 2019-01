Nicolas Troussel lance la construction d'un nouvel IMOCA pour le Vendée Globe 2020

Finistère, France

Nicolas Troussel rêvait déjà du Vendée Globe en 2008, après avoir remporté sa deuxième Solitaire du Figaro. Le skipper nord-finistérien, originaire de Plougasnou va enfin pouvoir s'élancer autour du monde, et avec un monocoque de dernière génération. Le fait de s'aligner sur la Route du Rhum en 40 pieds était donc plutôt un galop d'essai avec ce partenaire, CORUM, qui veut voir plus grand.

Mich Desj à la maîtrise d'oeuvre du chantier

CORUM l'épargne est une société de gestion, spécialisée en épargne immobilière et crédit aux entreprises. Le budget prévu permettra en tout cas à Nicolas Troussel de naviguer au contact des meilleurs, puisque le bateau sera construit par Michel Desjoyeaux et dessiné par le prestigieux architecte naval Juan Kouyoumdjian.

4 ans de compétition

Nicolas Troussel et son sponsor annoncent un programme de courses de 4 ans. Néanmoins, on ne connait pas encore l'objectif de mise à l'eau pour ce nouveau bateau. Et puis, ça commence à faire de très nombreux bateaux susceptibles de s'aligner sur le prochain Vendée Globe. Il risque d'y avoir des déçus, car la course ne veut pas plus de 30 skippers.