Nils Palmieri et Julien Villion remportent la transat Concarneau-St Barth

Nouveau record pour la Transat en double Concarneau/Saint-Barthélémy : Nils Palmieri et Julien Villion sont arrivés premiers ce dimanche après 18 jours 5 heures et 8 minutes de course.

Victoire de Nils Palmieri et Julien Villion dans la Transat en double Concarneau / Saint-Barthélémy avec un nouveau record à la clé. Le duo franco-suisse de Teamwork a franchi la ligne d'arrivée à 18 heures ce dimanche 30 mai après 18 jours 5 heures, 8 minutes et 3 secondes de course. Un coup de maître pour les deux skippers qui résident à Lorient dans le Morbihan, pour leur première participation à cette transat.

18 bateaux étaient en course pour cette 15ème édition

Nils Palmieri et Julien Villion, 33 ans tous les deux, sont donc arrivés premiers devant le duo Tanguy Le Turquai et Corentin Douguet. 18 bateaux étaient en course pour la 15ème édition de la Transat entre la Bretagne et Saint-Barth'. Le précédent record était détenu par Adrien Hardy et Thomas Ruyant avec 18 jours, 11 heures et 48 minutes en mer.

