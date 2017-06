Normandie Cup 2017 : la crème de la voile française est au Havre

Le Havre organise la deuxième édition de la Normandie Cup, ce jeudi et jusqu'à dimanche. Quatre jours de compétitions, avec le meilleur de la voile française. Spectacle garanti.

Coup d'envoi de la Normandie Cup, ce jeudi, au Havre ! Un événement majeur dont France Bleu Normandie est partenaire. Quatre jours de compétitions et d'exhibitions pour des dizaines de bateaux français (monocoques et multicoques), avec à bord quelques uns et quelques unes des meilleurs marins tricolores. Une compétition organisée pour la deuxième fois par la Ligue de Voile de Normandie, qui souhaite en faire l'un des grands rendez vous du calendrier nautique.

Parmi les quelques 400 marins engagés sur la Normandie Cup, ceux qui participeront dans un mois au Tour de France à la Voile. Une quinzaine de bateaux sont ainsi présent au Havre pour une répétition générale avant le départ au mois de juillet. Un spectacle à ne pas manquer, et visible depuis la plage du Havre et depuis Sainte-Adresse - Reportage de Bertrand Queneutte :

Le havrais Guillaume Pirouelle (à gauche) et son équipage lors de l'un des derniers entraînements © Radio France - Bertrand Queneutte

Cédric Chateau est l'un des organisateurs de l'événement. Il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte et nous présente la compétition, ses trois catégories de bateaux qui participeront à la soixantaine de manches :

Normandy Elite Team : un équipage 100% féminin !

Le Normandy Elite Team, soutenu notamment par la Ligue de voile de Normandie, présente deux bateaux, à l'occasion de ces quatre jours de régates. L'un masculin, l'autre purement féminin. Parmi les neuf femmes qui se relaieront ainsi à bord, la havraise Pauline Courtois. Elle est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :