Route du Rhum : douze Normands au départ de la 12e édition

Près de 45 ans séparent l'expérimenté marin Cherbourgeois Halvard Mabire (cinq routes du rhum au compteur) de Martin Louchart, le benjamin de la flotte.

Le jeune skipper de 20 ans participera à sa première Route du Rhum comme quatre autres marins de la région : le Havrais Cédric Château, le Honfleurais Pierre Louis Attwell, le Caennais Pierre Cazenave-Péré et le natif de Mont Saint Aignan Xavier Macaire, habitué à briller sur la Solitaire du Figaro.

William Mathelin-Moreaux qui a appris à naviguer au large de Granville s'alignera à 28 ans pour sa deuxième Route du Rhum comme le Granvillais Brieuc Maisonneuve , loin des quatre participations d'un Marc Lepesqueux qui s'alignera avec un voilier flambant neuf.

Ces neuf concurrents s'élanceront sur la plus petite des classes, la class 40, ces voiliers d'un peu plus de douze mètres de long à l'exception d'Halvard Mabire engagé en Rhum Multi. Aucun Normand n'est enregistré sur les grands trimarans de la classe Ultime. En revanche le Carteretais Louis Duc, le Seino-Marin Manuel Cousin et le Havrais Charlie Dalin barreront des Imoca , ces grands monocoques taillés pour le Vendée Globe.