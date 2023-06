Normandy Channel Race : Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch s'adjugent la 14e édition

Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch ont remporté la 14e Normandy Channel Race ce vendredi matin. Ils ont franchi la ligne au large de Ouistreham après 4 jours 15 heures et un peu plus de 3 minutes. C'est la deuxième victoire de suite pour le skipper italien. Il s'était déjà imposé l'an passé en embarquant avec Ian Lipinski. Cette fois c'est à bord de son propre voilier Alla Grande Pirelli qu'il inscrit son nom sur le trophée en compagnie de Kevin Bloch.

Deuxième de la dernière Route du Rhum et de ses deux dernières courses, le skipper italien de 31 ans n'a pas laissé échapper la victoire en maîtrisant cette 14e édition et en enroulant les principales marques du parcours en tête de la flotte.

